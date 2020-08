Maltempo: albero su tenda in camping, muore bimba di 3 anni (Di domenica 30 agosto 2020) ANSA, - MARINA DI MASSA, MASSA CARRARA,, 30 AGO - Una bambina di 3 anni è morta travolta dalla caduta di un albero su una tenda in un campeggio di Marina di Massa, Massa Carrara, dove si trovava con i ... Leggi su corrieredellosport

emergenzavvf : ?? #MassaCarrara #maltempo: una tromba d'aria ha interessato stamattina l'area costiera della provincia. A Massa Mar… - Agenzia_Ansa : Il #maltempo flagella il Nord. Un albero cade sulla loro tenda, gravi due bimbe #ANSA - TgLa7 : #Maltempo, cade un albero su una tenda in un campeggio a Marina di Massa Carrara. Morta una bimba di 3 anni, in gra… - lacittanews : È accaduto nella notte, durante un temporale con vento forte. Le piccole, che sono sorelle, hanno dieci e due anni… - RashoevM : RT @matteosalvinimi: ??Un pensiero inoltre per tutti gli italiani che stanno soffrendo per il maltempo, apprendo ora di una bimba di 3 anni… -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo albero Maltempo, nubifragi al centro-nord, a Marina di Massa morta una bambina di 3 anni. Allerta in Lazio Il Messaggero Marina di Massa, cade albero su una tenda da campeggio: morta bimba di 3 anni che viveva nel Torinese

Una bambina di circa 3 anni è morta e sua sorella di 10 è ricoverata in gravissime condizioni per le ferite riportate a causa del maltempo, che ha fatto cadere un albero sulla tenda dove dormivano ...

Due sorelle morte a Marina di Massa: albero cade su tenda campeggio. Illesi i genitori

Era in vacanza con la famiglia in Toscana. Una bambina di 3 anni morta, la sorella 14enne ricoverata in terapia intensiva e l'altra sorella 19enne ferita in modo lieve, è il tragico bilancio di una tr ...

Una bambina di circa 3 anni è morta e sua sorella di 10 è ricoverata in gravissime condizioni per le ferite riportate a causa del maltempo, che ha fatto cadere un albero sulla tenda dove dormivano ...Era in vacanza con la famiglia in Toscana. Una bambina di 3 anni morta, la sorella 14enne ricoverata in terapia intensiva e l'altra sorella 19enne ferita in modo lieve, è il tragico bilancio di una tr ...