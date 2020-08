I vigili di Benevento stanno notificando le multe a Salvini (e non solo) per non aver indossato la mascherina (Di domenica 30 agosto 2020) Non era soltanto una promessa buona per la campagna elettorale. Il comune di Benevento fa sul serio e multa Salvini per non aver indossato le mascherine dopo le 18 nella città sannita. Insieme al leader della Lega, saranno multati anche i due parlamentari campani del Carroccio, Pina Castiello e Gianluca Cantalamessa. A quanto si apprende, infatti, gli uffici della polizia municipale di Benevento hanno inviato le notifiche delle sanzioni per i parlamentari della Lega. LEGGI ANCHE > A Benevento senza mascherina, Mastella multa Salvini Multa Salvini, stanno partendo le notifiche dal comune di Benevento Dunque, se a Sutri Vittorio Sgarbi multa chi indossa le mascherine quando non necessarie, ... Leggi su giornalettismo

