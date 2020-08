Disney+, le uscite di settembre 2020: Frozen 2, L’unico Insuperabile Ivan e altro (Di domenica 30 agosto 2020) Disney+ le uscite di settembre 2020. Tra i film e serie tv in arrivo: Frozen 2, L’unico Insuperabile Ivan, e altro. Disney+ si prepara ai rilasci previsti nel mese di settembre. Il mese prossimo Disney piazza una delle novità più attesa delle famiglie, il secondo capitolo di Frozen: Il Segreto di Arendelle, ma non solo. Vediamo quindi le uscite Disney+ nel mese di luglio 2020. Dituttounpop ha anche una newsletter sulle serie tv, arriva ogni sabato. Se vuoi ci trovi qui, gratis. Dall’ 11 settembre sarà disponibile il film animato più di successo degli ultimi anni, Frozen 2 – ... Leggi su dituttounpop

Prima dell'arrivo di Mulan su Disney+ in abbonamento, l'adattamento live-action diretto da Niki Caro uscirà sulla piattaforma streaming il prossimo 4 settembre in Premiere Access, al costo di 21.99 eu ...Uscito venerdì in oltre 2400 sale negli Stati Uniti, New Mutants ha incassato nel suo primo weekend di programmazione 7 milioni di dollari, diventando il più grande debutto mai realizzato per un nuovo ...