Barca con migranti a bordo prende fuoco ed esplode (Di domenica 30 agosto 2020) Erano in corso le operazioni di trasbordo di alcuni migranti su unità navali della Capitaneria di Porto, quando un'imBarcazione con a bordo decine di persone ha preso fuoco. Sono al momento ignote le ... Leggi su today

Agenzia_Ansa : Prende fuoco barca con #migranti a largo di #Crotone, possibili vittime #ANSA - Agenzia_Ansa : Sei #migranti risultano dispersi in seguito all'incidente avvenuto a bordo di un barcone al largo di Crotone e due… - SkyTG24 : Calabria, a fuoco barca con decine di migranti a bordo: 6 dispersi. Si temono vittime - FedericoPostet : RT @Camillamariani4: Proprio ora sta tragedia. Vedi il 'caso' a volte.. Calabria, a fuoco barca con 23 migranti a bordo: 4 morti e 2 disper… - Kottomano : RT @riktroiani: Tragedia a largo di #Crotone: s'incendia ed esplode barcone, 4 #migranti morti (due dispersi) e cinque feriti. Due sono sta… -

Ultime Notizie dalla rete : Barca con

Quello tra Messi e il Barça non sarà l'unico divorzio storico dell'estate. Seppure non cambierà le forze in campo della geopolitica del pallone, l'altra grande separazione di questa coda di agosto è q ...In queste ore di fermento, in Catalogna, ci si aspetta l’ennesimo fax dell’entourage di Leonel Messi per confermare la sua assenza alla ripresa degli allenamenti del Barcellona. Ieri il padre del nume ...