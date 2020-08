Albero su una tenda da campeggio, morta una bambina di 3 anni. Grave la sorella di 14 (Di domenica 30 agosto 2020) Marina di Massa, Albero cade su una tenda da campeggio: morta una bambina di tre anni, Grave la sorella di 14. Maltempo, tragedia a Marina di Massa, Massa Carrara, dove un Albero &eGrave; caduto su una tenda in un campeggio travolgendo le persone che si trovavano all’interno. Stando alle prime informazioni emerse, la tragedia ha interessato una famiglia di origine marocchina residente a Torino. La famiglia aveva affittato un bungalow vicino al quale avevano montato una tenda da campeggio. Marina di Massa, Massa Carrara: Albero su tenda, ferite due bambine Stando alle prime informazioni, nella ... Leggi su newsmondo

emergenzavvf : ?? #MassaCarrara #maltempo: una tromba d'aria ha interessato stamattina l'area costiera della provincia. A Massa Mar… - TgLa7 : #Maltempo, cade un albero su una tenda in un campeggio a Marina di Massa Carrara. Morta una bimba di 3 anni, in gra… - RaiNews : Forti piogge e frane in diverse aree del nord italia. Lanciata una nuova allerta rossa per la Lombardia, arancione… - luigicastronuov : RT @emergenzavvf: ?? #MassaCarrara #maltempo: una tromba d'aria ha interessato stamattina l'area costiera della provincia. A Massa Marittima… - infoitinterno : Albero cade su una tenda: gravi due bambine -