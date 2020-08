Tenet: Christopher Nolan, manipolare il tempo con le immagini (Di sabato 29 agosto 2020) Non è la prima volta che Nolan gioca con il tempo, ma finora il movimento del tempo era fatto con la scrittura e il montaggio; la novità di Tenet è che ora è creato attraverso l'immagine stessa. "Invertito". Dal 26 agosto 2020, per gli appassionati di cinema, questa parola sarà indissolubilmente legata a Christopher Nolan e al suo nuovo film, Tenet, l'uscita cinematografica più attesa dell'anno. Come avevamo capito giù dai trailer del film, l'opera di Nolan ha a che fare con i viaggi nel tempo, ma non come li abbiamo intesi finora al cinema. Qui si parla di invertire il tempo, di cambiare cioè la legge che prevede che il tempo scorra sempre in ... Leggi su movieplayer

