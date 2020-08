Sulla scuola, il lupo perde il pelo ma non il vizio (Di sabato 29 agosto 2020) Mancano solo due settimane all’inizio del nuovo anno scolastico, eppure quanto apprendiamo dalle cronache di questi giorni lascerebbero pensare che quella data sia ancora molto di là da venire. Come fosse qualcosa di improvviso e non previsto, la discussione di volta in volta verte sulle problematiche più disparate, dai banchi in grado di mantenere gli alunni distanziati, alla capienza delle aule, dall’obbligatorietà nell’uso delle mascherine tra i ragazzi alla numerosità delle classi, dal numero di passeggeri sui mezzi di trasporto … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

