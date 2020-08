Ratchet & Clank: Rift Apart, pieno supporto al DualSense di PS5 in una serie di feature impressionanti (Di sabato 29 agosto 2020) Ratchet & Clank: Rift Apart sarà uno dei titoli di punta della nuova generazione Sony: il peculiare platformer di Insomniac Games sarà un primo e vero esempio di next-gen, creato per sfruttare appieno tutte le potenzialità del nuovo hardware e dei suoi accessori.In particolare, gli sviluppatori si ritengono particolarmente entusiasti delle feature che sono stati in grado di introdurre con il nuovo controller DualSense PS5: fra feedback atipico e grilletti adattivi, la nuova avventura di Ratchet vi trasporterà dentro l'avventura facendovi provare sensazioni uniche. Se non altro, ciò è quanto hanno dichiarato Marcus Smith e Mike Daly di Insomniac:"Sembra quasi che il controller PS5 sia stato ... Leggi su eurogamer

