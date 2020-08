Libano, Onu rinnova missione Unifil (Di sabato 29 agosto 2020) NEW YORK, 29 AGO - Il Consiglio di sicurezza dell'Onu ha approvato all'unanimità una risoluzione che estende il mandato della missione delle Nazioni Unite in Libano, Unifil, sino al 31 agosto 2021. Il ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Roma, 29 ago. (LaPresse) - Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato all'unanimità una risoluzione per rinnovare il mandato della forza di mantenimento della pace in Libano (Unifil) pe ...(ANSA) - NEW YORK, 29 AGO - Il Consiglio di sicurezza dell'Onu ha approvato all'unanimità una risoluzione che estende il mandato della missione delle Nazioni Unite in Libano (Unifil) sino al 31 agosto ...