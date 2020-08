Lecce, chi si rivede: l’ex bomber Chevanton entra nello staff Primavera (Di sabato 29 agosto 2020) Ernesto Javier Chevanton Espinosa, per tutti solo Chevanton, torna nella "sua" Lecce. Dopo essere stato grande bomber del club salentino nei primi anni 2000 e successivamente nel 2010-11 e 2012-13, l'uruguaiano ritiratosi dal calcio giocato nel 2017, torna in Italia in vesti ben diverse.Chevanton nello staff della Primavera del Leccecaption id="attachment 1014073" align="alignnone" width="597" Chevanton (getty images)/caption"L'U.S. Lecce comunica che Ernesto Javier Chevanton assume il ruolo di collaboratore tecnico per la stagione sportiva 2020/21 della formazione Primavera, guidata da mister Vito Grieco", questo il comunicato del Lecce sul sito ... Leggi su itasportpress

Ultime Notizie dalla rete : Lecce chi Meloni a Lecce a sostegno di Fitto: «Vedo vittoria in Puglia, poi cacceremo Conte» La Gazzetta del Mezzogiorno Bollino rosso sulle strade di Puglia, ma il week end del grande esodo promette temperature fino a 40 gradi: allerta della Protezione civile

Traffico, Puglia da bollino rosso per il grande esodo. E scatta l'allerta meteo: «Temperature fino a 40 gradi»

