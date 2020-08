Giorgio Palù e il no alle mascherine per i bambini sotto i 10 anni (Di sabato 29 agosto 2020) Giorgio Palù, docente emerito dell’Università di Padova ed ex presidente della Società europea di virologia, rilascia oggi un’intervista al Gazzettino per sconsigliare l’uso delle mascherine fino a dieci anni: Professore, riaprono le scuole con le prescrizioni di mascherine, distanziamento e utilizzo di banchi con le ruote. «Credo che invece andrebbe seguita la regola del buonsenso. I bambini dai 6 ai 10 anni non possono tenere le mascherine per 5-6 ore. E non lo dico solo io, ma già a maggio, in piena pandemia, lo aveva sostenuto pure l’Oms. Un uso improprio di tali presidi, può addirittura favorire i contagi. Un alunno in questa fascia di età, infatti, la leva, la appoggia in luoghi non sterili, ... Leggi su nextquotidiano

neXtquotidiano : Giorgio Palù e il no alle mascherine per i bambini sotto i 10 anni - ILSOTRANTO : #COVID?19 Secondo Giorgio Palù, professore emerito all'Università di Padova ed ex presidente della Società europea… - auferrari : RT @napolista: «Basta terrorismo psicologico! Il virus non ci ammazzerà tutti, come dicono sciacalli e zanzarologi' Libero intervista il vi… - auferrari : RT @claudicantep: Giorgio Palù, il più illustre virologo italiano: “C’è un allarme ingiustificato. La cautela è opportuna, ma ho l’impressi… - PierantoniFabio : Giorgio Palù: il governo sta facendo terrorismo biologico! - Mondo Today. -

Ultime Notizie dalla rete : Giorgio Palù