Scuola, da Conferenza Unificata via libera unanime a linee guida Iss (Di venerdì 28 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – In Conferenza Unificata è arrivata l'approvazione all'unanimità da parte di Regioni, Comuni e Province del parere sulle “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia”, predisposte da Istituto Superiore di Sanità, ministero della Salute, ministero dell'Istruzione e Inail. La seduta straordinaria della Conferenza Unificata è stata convocata dal ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia, da Taranto. In collegamento i ministri della Salute Roberto Speranza, dell'Istruzione Lucia Azzolina, il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro, il presidente della Conferenza delle Regioni ... Leggi su liberoquotidiano

Agenzia_Ansa : #Scuola, la Conferenza Unificata ha approvato all'unanimità il documento elaborato dall'Istituto superiore di sanit… - MediasetTgcom24 : Scuola, la Conferenza Unificata approva il documento sui contagi #Coronavirusitalia - ADM_assdemxmi : RT @ComuneMI: #Scuola Alle 12.30, il Sindaco @BeppeSala e gli assessori Laura Galimberti (Educazione), Paolo Limonta (Edilizia scolastica)… - ADM_assdemxmi : RT @BeppeSala: In Sala Commissioni di Palazzo Marino, ora in diretta la Conferenza stampa del dopo Giunta sul tema della scuola insieme agl… - BeppeSala : In Sala Commissioni di Palazzo Marino, ora in diretta la Conferenza stampa del dopo Giunta sul tema della scuola in… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Conferenza Scuola: consegnati banchi a Alzano, Nembro e Codogno Agenzia ANSA Via libera al protocollo scuole, lunedì il nodo trasporti -punto

Roma, 28 ago. (askanews) - La Conferenza Unificata Stato-Regioni ha approvato il documento dell'Iss "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di Sars-Cov-2 nelle scuole e nei servizi ed ...

Scuola, da Conferenza Unificata via libera unanime a linee guida Iss

ROMA (ITALPRESS) – In Conferenza Unificata è arrivata l’approvazione all’unanimità da parte di Regioni, Comuni e Province del parere sulle “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di S ...

Roma, 28 ago. (askanews) - La Conferenza Unificata Stato-Regioni ha approvato il documento dell'Iss "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di Sars-Cov-2 nelle scuole e nei servizi ed ...ROMA (ITALPRESS) – In Conferenza Unificata è arrivata l’approvazione all’unanimità da parte di Regioni, Comuni e Province del parere sulle “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di S ...