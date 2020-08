Ratchet & Clank: Rift Apart per PS5 avrà una modalità a 60 fps (Di venerdì 28 agosto 2020) Ratchet & Clank: Rift Apart verrà fornito con due diverse modalità che daranno la priorità alle prestazioni o alla risoluzione.In un'intervista a Famitsu, il direttore creativo Marcus Smith e il direttore Mike Daily hanno confermato che l'imminente esclusiva per PlayStation 5 presenterà una modalità che funzionerà a 60 fotogrammi al secondo ma con una risoluzione inferiore e una modalità 4K, 30 fps che darà la priorità alla risoluzione. La modalità dovrebbe quindi essere simile a quella presente all'interno di Marvel's Spider-Man: Miles Morales."Questa volta, i giocatori potranno scegliere tra un percorso di 60 fotogrammi al secondo dell'era PS2 o il percorso con ... Leggi su eurogamer

