Priorità ai giovani? (Di venerdì 28 agosto 2020) Subito dopo il suo discorso al Meeting di Rimini, tutti si sono complimentati con Mario Draghi per aver messo al centro i giovani e l’innovazione. E quindi, dopo il pronunciamento nella stessa direzione di tutta la classe dirigente, ci dobbiamo aspettare che i giovani siano al centro delle prossime scelte politiche?I giovani e anche le giovani donne. Anche se questo per la verità Mario Draghi non l’ha detto, né l’ha detto la quasi totalità di chi ne ha commentato l’intervento. Il che non lascia tranquilli sulla capacità di passare dalle parole ai fatti, perché conferma quella visione neutra della realtà che ha ostacolato fin qui la modernizzazione del paese per la sottovalutazione della forza innovativa del talento delle donne.Carlo Bonomi, il presidente ... Leggi su huffingtonpost

