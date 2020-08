Milan, Theo Hernandez: «Vogliamo arrivare il più in alto possibile» (Di venerdì 28 agosto 2020) Il terzino francese del Milan ha parlato della nuova stagione alle porte Theo Hernandez, terzino sinistro del Milan, ha parlato ai microfoni di Milan Tv della stagione rossonera alle porte. RIPRESA – «Sto bene, ho grande voglia di ricominciare Abbiamo riposato qualche giorno e ora siamo tornati al lavoro. Ci sono buone sensazioni. Sono contento di aver rivisto i miei compagni, il mister e Maldini. Dopo tre settimane di riposo non è facile tornare, ma la verità è che stiamo bene e ora stiamo lavorando passo dopo passo per raggiungere la forma migliore». OBIETTIVI – «Stiamo iniziando una nuova stagione, con nuove sfide. Vogliamo arrivare il più in alto possibile in ... Leggi su calcionews24

