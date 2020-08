Microsoft Edge 85: disponibile per Windows e macOS (Di venerdì 28 agosto 2020) La versione 85.0.564.41 del browser Microsoft Edge è da poco in fase di roll-out per gli utenti che utilizzano Windows e macOS. NOTA: gli aggiornamenti nel canale stabile vengono in modo graduale. Ciò significa che il nuovo update non sarà disponibile immediatamente per tutti. Novità in questa versione Novità principali: Evidenziatore PDF: lo strumento che permette di evidenziare il testo nei PDF ora può essere aggiunto alla barra degli strumenti. API Storage Access: permettono l’accesso alla memoria di sistema in un contesto di terze parti nel quale l’utente ha fornito l’accesso diretto alla memoria che altrimenti sarebbe bloccata dalla configurazione attuale del browser. Potete trovare maggiore informazioni al seguente link. Invia ... Leggi su windowsinsiders

