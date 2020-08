Messi e Barcellona, 220 milioni di motivi per dirsi addio e i "trucchetti" di Bartomeu (Di venerdì 28 agosto 2020) Che cosa farà Lionel Messi? È la domanda che sta ossessionando il mondo del calcio. Cose che capitano quando è in ballo il futuro di un fenomeno generazionale che, seppur 33enne, ha ancora qualcosa da offrire. Ma non al Barcellona, su questo punto l'argentino sembra inamovibile: d'altronde non si manda una richiesta ufficiale di lasciare la squadra immediatamente ed a parametro zero se non si è totalmente convinti di farlo. Così facendo Messi è uscito allo scoperto e ha messo il club in una posizione scomoda: per questo adesso la cronaca racconta di un Josep Maria Bartomeu prostrato ai suoi piedi e pronto a dimettersi per convincerlo a rispettare il contratto con i blaugrana, che scade l'anno prossimo. A volte però le apparenze possono ingannare. Il presidente fa sapere ... Leggi su liberoquotidiano

tancredipalmeri : BOMBA! Il Manchester City ha messo da parte fino a 200m€ per Messi, con un’offerta che sarà composta da soldi+gioca… - GoalItalia : Messi è pronto a rompere il silenzio: vuole spiegare l'addio al Barcellona ?? - tancredipalmeri : A oggi, 15.35 del 26 agosto 2020, è più probabile che il prossimo anno Messi giochi con il Manchester City che con… - HoudiniJuventus : RT @_deep_x: #messi - #juventus = #ronaldo #messi - #ManchesterCity = #guardiola #messi - #PSG = #neymar #messi - #inter = tv 96” #me… - TuttoMercatoWeb : Messi, addio al Barcellona. L'Inter non molla: sponsor e strategia per superare il City -