Francesca Tocca annuncio inaspettato | La storia d'amore con Valentin è finita (Di venerdì 28 agosto 2020) Francesca Tocca ha condiviso un annuncio inaspettato sul suo profilo Instagram. La ballerina ha annunciato la fine della sua storia d'amore con Valentin. Ecco tutti i dettagli. Francesca Tocca e Valentin erano usciti allo scoperto all'inizio dell'estate. La coppia si era mostrata su Instagram in atteggiamenti intimi ed era stato un modo indiretto per … L'articolo Francesca Tocca annuncio inaspettato La storia d'amore con Valentin è finita proviene da www.meteoweek.com.

