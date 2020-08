Coronavirus, virologo Pregliasco: “La seconda ondata non arriverà ma cautela, determinante monitorare i focolai” (Di venerdì 28 agosto 2020) “Ero e resto ottimista, la seconda ondata non arrivera’ ma dobbiamo lavorare come se dovesse esserci e attrezzarci per il meglio”. Lo ha detto il virologo Fabrizio Pregliasco, parlando ad “Agora’ Estate” su Raitre dell’aumento dei nuovi casi di Covid 19. “E’ determinate – ha raccomandato Pregliasco – riuscire a monitorare i vari focolai e non saturare la capacita’ dei laboratori, che stanno facendo un lavoro imponente. Sin qui abbiamo dimostrato di essere capaci di controllare questi focolai ma come cittadini dobbiamo impegnarci a fare tutto quello che serve, anche scaricando l’App Immuni ma soprattutto dimostrando buonsenso nel quotidiano. Se no e’ come fare uno sgambetto a chi ... Leggi su meteoweb.eu

antony220970 : RT @BluDiChina: Fai felice un virologo, regalagli uno sparamascherine ?? #mascherina #mascherine #COVID?19 #COVID__19 #COVID19 #coronavirus… - Today_it : Impossibile fare più test, l'appello del virologo Pregliasco: 'Cittadini abbiano buonsenso' - MFragasso : Pregliasco, virologo Unimi: 'Non usate trucchetti per abbassarvi la febbre' - Duck170 : RT @La7tv: #omnibus Il virologo Andrea Crisanti spiega perchè in #Sardegna sono emersi molti più casi rispetto alla #Puglia, altra regione… - ilgrilloparlan2 : RT @lercionotizie: #LERCIOSTORY Allarme dei virologi: “Il ceppo sardo del coronavirus sopravvive sulle superfici fino a 120 anni” di @ESett… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus virologo Coronavirus, ultime notizie, virologo Pregliasco: “Seconda ondata non arriverà, ma serve cautela” Fanpage.it Pregliasco: "La capacità dei laboratori per i test Covid è finita. La scuola? In difficoltà come ospedali a inizio epidemia"

“La capacità dei laboratori” che eseguono test per Covid-19 ”è sotto stress imponente. Credo che l’elemento determinante è riuscire a monitorare ogni focolaio. Però dobbiamo far sì che questi focolai ...

Impossibile fare più test, l'appello del virologo Pregliasco: "Cittadini abbiano buonsenso"

"La capacità dei laboratori" alle prese con i test per Covid-19 "è sotto stress imponente. Credo che l'elemento determinante è riuscire a monitorare ogni focolaio. Però dobbiamo far sì che questi foco ...

“La capacità dei laboratori” che eseguono test per Covid-19 ”è sotto stress imponente. Credo che l’elemento determinante è riuscire a monitorare ogni focolaio. Però dobbiamo far sì che questi focolai ..."La capacità dei laboratori" alle prese con i test per Covid-19 "è sotto stress imponente. Credo che l'elemento determinante è riuscire a monitorare ogni focolaio. Però dobbiamo far sì che questi foco ...