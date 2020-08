Contagi ancora in lieve aumento: 1462 nuovi positivi, 9 decessi (Di venerdì 28 agosto 2020) Crescita contenuta della curva dei Contagi da coronavirus in Italia: oggi si registrano 1.462 nuovi casi contro i 1.411 di ieri. Sono dunque 265.409 le persone colpite da Covid-19 dall’inizio dell’epidemia. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano diffuso dal Dipartimento della Protezione civile.I decessi sono 9, rispetto ai 5 di ieri, per un totale delle vittime pari a 35.472. I guariti sono 348 (ieri 225) e adesso sono 206.902 in tutto. lieve calo del numero delle persone attualmente positive, 1.103 oggi (ieri 1.179), per un totale di 23.035.Sono 55 i nuovi casi di Coronavirus in Sardegna, rilevati nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale. Di questi, 30 si riferiscono al Nord dell’Isola, 13 alla Città Metropolitana di Cagliari, 2 alla ... Leggi su huffingtonpost

