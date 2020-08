Ultime Notizie Roma del 27-08-2020 ore 08:10 (Di giovedì 27 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale una Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione e Gabriella Luigi in studio vertice tra governo e regioni sulle linee guida per la ripartenza della scuola lasciato sul tavolo i nodi della gestione di eventuali contagi da covid 19 di trasporti scolastici quest’oggi toccherà la conferenza stato-regioni dipanare limpas i governatori potranno formalizzare delle proposte intanto la ministra Azzolina annuncia l’arrivo di 70 mila unità di organico tra docenti e personale ATA e il commissario Arcuri con Monica la consegna di Gioele mascherina le scuole e venerdì l’arrivo dei Banchi monoposto ieri nell’ultimo bollettino nuovo aumento dei contagi di covid 1367 in un anno rispetto agli 878 registrati nella giornata precedente 13 decessi 93.000 i tamponi eseguiti 20000 in più del ... Leggi su romadailynews

Livorno: ex consigliere comunale, si è spento a 75 anni. Il ricordo: "Una persona squisita, era sempre piacevole discorrere di politica e di storia del cantiere" LIVORNO. Addio ad Alberto Cavallini, g ...

ROMA (ITALPRESS) – Nell’estate del Covid calcio e politica, non solo quella italiana, catalizzano l’attenzione dei mezzi di informazione italiani, che solitamente ad agosto sono a corto di notizie: ne ...

