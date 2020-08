Sileri: "Atterrito dai numeri falsi dati al Billionaire. Procura aprirà un'inchiesta" (Di giovedì 27 agosto 2020) I magistrati sono pronti a indagare su cosa è accaduto nel noto locale di Flavio Briatore, in Sardegna. A sostenerlo è il viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri. A Radio Cusano Campus ha detto: “Rimango Atterrito dal fatto che al Billionaire siano stati dati numeri e generalità falsi. Significa non avere la testa rivolta agli altri. Non so come verranno rintracciati questi soggetti, spero vengano trovati in altro modo, magari con la carta di credito. La Procura aprirà un’inchiesta su questo”.Sulla chiusura delle discoteche, e sull’obbligo di mascherina dalle 18 all’alba in luoghi affollati ha detto: “Purtroppo si è proceduto con la circolare e quindi con la ... Leggi su huffingtonpost

