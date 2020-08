NIAF, Columbus Citizens: se ci siete battete un colpo (Di gioved√¨ 27 agosto 2020) NIAF e Columbus Citizens Foundation, alla parata del Columbus Daydi New York. NEW YORK – Partecipando ad una qualsiasi serata di gala della National Italian American Foundation (NIAF) a Washington D.C., dove tra l’altro si trova la sua sede, si rimane sbalorditi dall’alto numero di soci, tra i suoi 10.000, che sono personaggi importanti nel settore della finanza, economia, industria, accademia, e del mondo politico americano. Non di minor importanza, seppur con soli 550 soci, è la Columbus Citizens Foundation, che ha una sede imponente a New York City ed organizza annualmente la festa del Columbus Day. Per la Columbus la forza è ... Leggi su laprimapagina

rdegiorgi53 : NIAF, Columbus Citizens: se ci siete battete un colpo - moondo_info : #NIaf, Columbus Citizens: se ci siete battete un colpo -

Ultime Notizie dalla rete : NIAF Columbus NIAF, Columbus Citizens: se ci siete battete un colpo Moondo