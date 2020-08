Kledi Kadiu in lacrime a Io e Te: “Non lo dimenticherò mai” (Di giovedì 27 agosto 2020) Kledi Kadiu è il ballerino diventato famoso con il programma Amici condotto da Maria De Filippi con una passione per la danza da tantissimi anni. Nasce a Tirana, in Albania ed entra giovanissimo nell’Accademia Internazionale di Danza diplomandosi nel 1992. Conosce il successo quando approda come primo ballerino professionista al talent show Amici divenendone poi docente di ballo. Di recente Kledi è stato ospite al programma “Io e te” condotto da Pierluigi Diaco. Durante la puntata ha ripercorso molti dei passaggi fondamentali della sua vita privata e professionale. Quando racconta del suo viaggio dall’Albania verso l’Italia in cerca di fortuna si commuove e a stento trattiene le lacrime. Kledi Kadiu si ... Leggi su velvetgossip

