Incidente in corso Buenos Aires, scontro tra scooter e pullman: 35enne grave (Di giovedì 27 agosto 2020) Milano, 27 agosto 2020 - Un motociclista è rimato gravemente ferito in un Incidente stradale avvenuto questa mattina presto in centro a Milano. L'uomo, un 35enne, secondo quanto riferito dalla ... Leggi su ilgiorno

emergenzavvf : ?? Incidente nel cielo di Cassano allo Jonio (CS), dove un velivolo ultraleggero è precipitato al suolo incendiandos… - Affaritaliani : Milano, incidente in corso Buenos Aires Schianto tra bus e moto: grave 35enne - Yogaolic : #Milano Incidente in corso Buenos Aires, schianto tra autobus e scooter: uomo di 35 anni gravissimo - SanremoNews : Sanremo: incidente nel pomeriggio all'incrocio tra corso Cavallotti e strada San Martino - sulsitodisimone : RT @LiguriaNotizie: Incidente in corso Montegrappa, scooter a terra -