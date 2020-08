Daydreamer: SANEM investita dal misterioso YIGIT. Chi è? Anticipazioni (Di giovedì 27 agosto 2020) È in arrivo un incidente per SANEM Aydin (Demet Ozdemir) nelle prossime puntate italiane di Daydreamer – Le Ali del Sogno.Leggi anche: L’ora della verità: VALERIA CAVALLI nel cast, la nostra intervistaEh sì: non appena rassegnerà le sue dimissioni dalla Fikri Harika, la protagonista della telenovela turca verrà infatti investita dal giovane YIGIT (Utku Ates), un ragazzo che entrerà nella sua vita futura… Daydreamer – Le Ali del Sogno, news: Can accetta un’offerta di lavoro di Polen In base alle Anticipazioni, si scopre che tutto comincerà quando Can (Can Yaman) scoprirà che SANEM ha ceduto la formula del suo profumo ad Enzo Fabbri (Ozgur Ozberk), ciò per consentirgli di uscire ... Leggi su tvsoap

