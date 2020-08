Davide Basolo punta in alto | Ritorno in grande stile a Uomini e Donne? (Di giovedì 27 agosto 2020) Dopo la delusione dovuta a Giovanna Abate, Davide Basolo punta in alto ed è pronto a tutto per raggiungere il suo obiettivo. Forse l’ex corteggiatore sta progettando un Ritorno in grande stile a Uomini e Donne? Negli ultimi tempi qualcosa è cambiato nella vita di Davide Basolo. L’ex corteggiatore di Giovanna Abate, solitamente riflessivo e … L'articolo Davide Basolo punta in alto Ritorno in grande stile a Uomini e Donne? proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

infoitcultura : Uomini e Donne, Davide Basolo, nuove dichiarazioni su Giovanna Abate e Sammy Hassan, video - infoitcultura : Uomini e Donne, Davide Basolo e Giovanna Abate si stanno riavvicinando? Il gossip - zazoomblog : Davide Basolo attacca Sirius: “Discutibile quello che ha fatto” poi difende Sammy (FOTO) - #Davide #Basolo… - Giusepp26551025 : RT @Viperissima_: Quindi, questo sarebbe il misterioso Alchimista, all'anagrafe Davide Basolo?! #uominiedonne - infoitinterno : Uomini e Donne, Davide Basolo attacca Briatore: “Non può dare lezioni” -