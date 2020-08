Covid programmato per Briatore secondo Teodora Tiziana Rizzo di Fratelli d’Italia (Di giovedì 27 agosto 2020) Una teoria stravagante, che per certi aspetti va persino oltre le normali tesi complottiste quella che ci arriva in queste ore dalla pagina Facebook di Teodora Tiziana Rizzo. Si tratta del candidato sindaco di Fratelli d’Italia in quel di Latiano, in provincia di Brindisi, rendendo nuovamente attuale la questione del contagio Covid di Flavio Briatore. Dopo la conferma sul fatto che l’imprenditore sia positivo, stando anche a quanto annunciato dall’Ospedale San Raffaele di Milano in cui è ricoverato, la vicenda trattata ieri si arricchisce dunque di un nuovo capitolo. Cosa ne pensa Teodora Tiziana Rizzo di Briatore positivo al Covid Il post ... Leggi su bufale

