Covid, Miozzo (Cts): «Mascherine non sono dannose per i bambini» (Di giovedì 27 agosto 2020) «Con la riapertura della scuola potrebbe esserci un lieve incremento dell'indice di trasmissione: come sta avvenendo all'estero, potrebbe esserci qualche lieve incremento». Lo ha... Leggi su ilmessaggero

C'è una grande «incertezza della comunicazione scientifica, non ci sono certezze, non c'è uniformità non solo in Europa ma in tutto il mondo: non c'è un Paese che faccia quello che fa il paese limitro ...

Ecco come si tornerà a scuola Mascherine, distanza e nodi da sciogliere

Orari di entrata, mascherine, banchi singoli, spazi dilatati. Ecco come si tornerà a scuola dal 14 settembre, data «simbolo» che però potrà cambiare da regione a istituto. Ancora molti gli aspetti da ...

