Verona | annullate le amichevoli con Triestina e Sudtirol

Il Verona, attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, ha comunicato che "per i sopraggiunti impegni concomitanti con le rispettive Nazionali di diversi calciatori gialloblù – sono state annullate le amichevoli con FC Südtirol e US Triestina Calcio 1918, che si sarebbero dovute disputare sabato 29 agosto e mercoledì 2 settembre".

VERONA - Il Verona, attraverso una nota apparsa sul proprio sito web, ha comunicato "che - per i sopraggiunti impegni concomitanti con le rispettive Nazionali di diversi calciatori gialloblù - sono st ...

