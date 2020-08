SUPER BOMBERMAN R ONLINE arriva a Settembre su Google Stadia (Di mercoledì 26 agosto 2020) Konami Digital Entertainment, B.V. ha annunciato oggi ulteriori dettagli sul lancio di SUPER BOMBERMAN R ONLINE per Stadia™, che offre diverse opzioni di acquisto per gli utenti di Stadia Pro e Stadia Base. Per gli utenti Stadia Pro: Gioco disponibile dal primo Settembre. Gli utenti Stadia Pro avranno accesso completo al gioco base*.Dal primo Settembre al 30 novembre 2020, gli utenti Stadia Pro potranno ottenere la Premium Edition (gioco base + Premium Pack – del valore di €9.99) senza alcun costo e potranno averla senza limiti di tempo.Dopo il 30 novembre 2020, gli utenti Stadia Pro potranno acquistare l’add-on Premium Pack a €9.99 che avrà gli ... Leggi su gamerbrain

A prescindere da tutte le critiche che si può o meno muovere a Stadia, una cosa è sicuramente innegabile: il team che porta avanti l'ambizioso progetto di Google continua a metterci quanta più passion ...

