Salvini contestato a Cava de’ Tirreni: cariche della Polizia (Video) (Di mercoledì 26 agosto 2020) Salvini contestato a Cava de’ Tirreni. Il leader della Lega quest’oggi ha visitato la provincia di Salerno. Il suo tour elettorale prosegue in giro per l’Italia a sostegno della Lega nelle regioni in cui concorre per le elezioni regionali. Oggi prima e durante il suo comizio un folto gruppo di contestatori ha intonato cori contro di lui. Poco dopo c’è stato un piccolo parapiglia tra i contestatori e gli agenti della Polizia, schierati a protezione della piazza. Salvini contestato “Chi ci contesta è figlio della scuola della Azzolina”. L’ex ministro dell’Interno non sopporta i ... Leggi su newspad

SkyTG24 : Matteo #Salvini è stato contestato mentre teneva un comizio ad Albano Laziale. Le immagini: - SkyTG24 : Matteo Salvini incontra cittadini ad Albano Laziale: contestato. VIDEO - giornalettismo : Matteo #Salvini contestato a Cava de' Tirreni dice che i leghisti non vanno nelle piazze a contestare i comizi altr… - unoenessunoe : Il #Cilento non ti vuole.. non tutti si sono dimenticati degli insulti della #Lega contro i meridionali #Salvini… - la_voce : Salvini contestato a Ventimiglia, lui risponde ai fischi: “Ringrazio anche i 20 figli di papà, ospitino immigrati a… -