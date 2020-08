Perché la CBD è improvvisamente così popolare? (Di mercoledì 26 agosto 2020) Che siate appassionati di cannabis o scettici, avrete probabilmente notato l’attuale mania per tutte le cose che riguardano il CBD. Nonostante il suo traballante status legale e gli standard normativi, i prodotti CBD come oli, lozioni e caramelle gommose sono diventati alcuni dei prodotti per il benessere più richiesti sul mercato. Ciò che una volta era considerato “cura alternativa” sta ora entrando nel mercato in modo significativo. E gli studi dimostrano che la CBD continuerà ad aumentare la sua popolarità solo nei prossimi anni, grazie alla semplicità di assunzione e ai mille prodotti che la includono nella lista ingredienti. Il cannabidiolo, chiamato nella sua forma breve CBD, è un cannabinoide naturale, capace di lavorare sulla salute ed il benessere in diversi modi. Andiamo a vedere alcuni dei motivi del suo ... Leggi su urbanpost

