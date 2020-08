Patenti scadute o in scadenza, per guidare in Italia saranno valide fino a fine anno (Di mercoledì 26 agosto 2020) Le Patenti di guida in scadenza a partire dal 31 gennaio 2020 saranno considerate valide fino al 31 dicembre 2020 sul territorio nazionale. La decisione è stata comunicata dai responsabili della ... Leggi su stradafacendo.tgcom24

Quest'ultima resta, infatti, limitata alla data di scadenza indicata nel documento . Anche per le patenti di guida è prevista la proroga . In particolare, la validità delle patenti di guida scadute o ...

Patente di guida scaduta: che fare?

10 anni, per gli automobilisti fino a 50 anni di età; 5 anni, per gli automobilisti di età compresa tra i 51 e i 70 anni; 3 anni, per gli automobilisti di età compresa tra i 71 e gli 80 anni; 2 anni, ...

