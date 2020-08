Laura D’Amore, l’assistente di volo più seguita al mondo su Instagram (Di mercoledì 26 agosto 2020) Chi è Laura D’Amore, l’assistente di volo più seguita al mondo su Instagram È italiana l’assistente di volo più seguita al mondo sui social. Si tratta di Laura D’Amore, ragazza di origine pugliese, laureata in marketing a Perugia col massimo dei voti e che ha cominciato a lavorare per la compagnia aerea Alitalia all’età di 23 anni. “La vita di hostess di volo e influencer non è affatto semplice – ha affermato Laura – soprattutto quando ci si imbatte negli Haters”. È successo di recente quando un follower molto cinico nei suoi confronti l’ha incontrata su un volo internazionale. ... Leggi su tpi

maurosecci1 : @ErikoErikottero ciao amore eriko la giapponesina complimenti per il tuo talento cantare in giapponese facile ,ma c… - Laura_Simonazzi : RT @SalaLettura: Domani le piccole cose dormiranno sepolte fra le rose, domani il passato sarà dimenticato, ma l'amore, l'amore rifiorirà… - laura_lavespa : RT @NicolaLagioia: Una lettera d'amore di Michelangelo Antonioni a Monica Vitti (scritta da @chiarabarzini ma più bella che se fosse stata… - Laura_Lavezzo : RT @IlSolitario70: Amare se stessi è l'inizio di una storia d'amore lunga tutta una vita. - OnceUponATeddy : @Pilloz30 @Anna26685097 @MayAmidala @contessavincy @Adry03121 @kscarlett22_ @EnfantProdige @Martovich13 @cate_p_ ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Laura D’Amore La maledizione delle figlie di Karl Marx: Eleanor, Caroline, Laura Pangea.news