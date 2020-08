‘Fiumicino non è un far west’: botta e risposta tra il senatore De Vecchis e la Polizia Locale (Di mercoledì 26 agosto 2020) ‘Basta, riprendiamoci Fiumicino’ – lo scrive il senatore William De Vecchis sul proprio profilo Facebook. E al post allega un video in cui un uomo viene ammanettato dalla Polizia di Stato. Una città, quella di Fiumicino, che secondo il senatore è ormai abbandonata a se stessa e lasciata allo sbando. ‘La mia solidarietà agli uomini e alle donne della Polizia, Carabinieri, Polizia Locale e Guardia di Finanza che tutti i giorni devono intervenire per mantenere l’ordine in una città che rischia lo sbando. Non permetteremo che l’indifferenza del centro sinistra trasformi Fiumicino in una cloaca. Chiederò un incontro con il Prefetto e il Questore per affrontare la situazione. Ora basta’. Ma non ... Leggi su ilcorrieredellacitta

