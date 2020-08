Cagliari: inizia il ritiro, tappa anche ad Aritzo (Di mercoledì 26 agosto 2020) ANSA, - Cagliari, 26 AGO - Il Cagliari comincia da oggi il vero e proprio ritiro precampionato. Sarà una full immersion negli schemi di Di Francesco prima al centro sportivo di Assemini e poi ad ... Leggi su corrieredellosport

sportface2016 : #Cagliari, inizia il vero e proprio ritiro precampionato per il club rossoblù: gli uomini di #DiFrancesco partirann… - ag_fantacalcio : ? Inizia una settimana importante per quanto riguarda il #calciomercato! ? Negli ultimi giorni il #Benevento ha acq… - gpcirronis : «Inizia il primo fine settimana in cui sarà obbligatorio usare la mascherina in luoghi affollati. Non facciamone un… - gaetano775 : @coldblackarrow Mirante....poi i 3 del Cagliari...ora Petagna...stanno uscendo tutti i positivi insieme...i calenda… - HVeronaStyle : Cagliari, dopo Despodov, altri tre casi di coronavirus accertati ovvero Bradaric, Ceppitelli e Cerri. E due rossobl… -

(ANSA) - CAGLIARI, 26 AGO - Il Cagliari comincia da oggi il vero e proprio ritiro precampionato. Sarà una full immersion negli schemi di Di Francesco prima al centro sportivo di Assemini e poi ad Arit ...

Genoa, è il giorno di Maran. E di Faggiano

Inizia ufficialmente oggi, con il raduno dei giocatori presso il centro sportivo di Pegli, la stagione 2020/21 del Genoa. Dopo la due giorni di tamponi e test f ...

