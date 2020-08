Avvicina una bimba di 9 anni con una scusa e la attira a sé: identificato il molestatore, arrestato con l’accusa di violenza sessuale aggravata (Di mercoledì 26 agosto 2020) I Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia hanno arrestato un 48enne, residente a Ladispoli, in esecuzione di Ordinanza di Custodia Cautelare in Carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale della Repubblica di Civitavecchia, per il reato di violenza sessuale aggravata su una minorenne di 9 anni. I fatti In particolare i Carabinieri della Stazione di Santa Severa hanno avviato un’attività di indagine a seguito della denuncia sporta dalla madre di una minore del luogo. Il fatto era avvenuto qualche giorno prima della denuncia, in un pomeriggio dei primi giorni di luglio. La piccola era scesa in strada per fare una commissione ed era stata Avvicinata da una persona che stava lavorando in una casa vicina, che con una scusa le aveva toccava la coscia destra, ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Violenza sessuale su una bambina di 9 anni, la piccola racconta tutto alla mamma e fa arrestare il pedofilo

Il coraggio di una bambina di 9 anni, che ha raccontato alla mamma le violenze subìte, ha permesso l'arresto di un 48enne residente a Ladispoli. L'uomo, arrestato per il reato di violenza sessuale agg ...

