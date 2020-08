Corini: “Sono orgoglioso di rappresentare una grande società e una grande piazza” (Di martedì 25 agosto 2020) Eugenio Corini parla nella conferenza di presentazione nel suo nuovo Lecce: “Sono orgoglioso di rappresentare una grande società e una grande piazza. Gli obiettivi sono importanti ma devono essere costruiti giorno dopo giorno. Da oggi sono pronto a lavorare per fare il meglio della società. Faremo un campionato di alto livello in una Serie B competitiva e scenderemo in campo con la voglia di vincere sempre. Non mi aspettavo questa chiamata perché il Lecce aveva un allenatore, ma quando ho saputo dell’esonero ho pensato che potesse arrivare e un pò ci ho anche sperato”. Foto: Sito Ufficiale Lecce L'articolo Corini: “Sono orgoglioso di rappresentare una ... Leggi su alfredopedulla

