Conte e l'Inter: pace fatta (Di martedì 25 agosto 2020) Antonio Conte resta allenatore dell'Inter. Fine del tormentone dell'estate, una commedia in troppi atti nata dagli sfoghi del tecnico contro club e dirigenza, alimentata dalla delusione per la mancanza di vittorie nella prima stagione sulla panchina nerazzurra, deflagrata nella notte di Colonia e rientrata dopo un lungo vertice nel quale è stata decisiva l'opera di mediazione del presidente Steven Zhang.Il comunicato con cui l'Inter ha ufficializzato la pace è stringato: "L'incontro di oggi tra il Club e Antonio Conte è stato costruttivo, nel segno della continuità e della condivisione della strategia. Con esso sono state stabilite le basi per proseguire insieme nel progetto". Poche parole chiave che significano un passo indietro da parte di tutti, per primo il tecnico ... Leggi su panorama

