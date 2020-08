Weekend di controlli a tappeto sul litorale romano: un arresto, due denunce e tre attività chiuse (Di lunedì 24 agosto 2020) La rete di controlli predisposti nel fine settimana dai Carabinieri di Ostia, nell’ambito della circolazione stradale sulle consolari e nei pressi dei vari stabilimenti balneari lidensi, ha portato all’arresto di 1 persona e alla denuncia a piede libero di altre 2. Ecco l’esito dei controlli Ad Acilia, i Carabinieri della locale Stazione, hanno arrestato, su disposizione dell’Ufficio di Sorveglianza di Roma, un 37enne lidense con precedenti. La misura è scaturita a seguito della denuncia rimediata dall’uomo alcuni giorni fa, quando si è reso responsabile di un tentato furto aggravato ai danni di una farmacia di Acilia. L’arrestato si trova, ora, nel carcere di Rebibbia. Durante i controlli alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà ... Leggi su ilcorrieredellacitta

VARESE – Nel weekend appena trascorso i Carabinieri del Comando provinciale di Varese hanno intensificato i controlli sulle strade e agli esercizi pubblici. Oltre ai consueti obiettivi del periodo est ...Per tutta la giornata di sabato 22 agosto e la notte tra sabato e domenica 23 agosto, nell’ambito delle attività finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati in genere, in particolare contro i ...