Valerio Verre – Ruolo, Carriera e Statistiche (Di lunedì 24 agosto 2020) Valerio Verre Centrocampista, classe ’94, del Verona. Giocatore di qualità dotato di ottima tecnica, grande tiratore dalla distanza ed esecutore di calci piazzati. Carriera e Statistiche – Verre Nel 2005 entra nel settore giovanile della Roma, dove cresce nelle varie categorie fino alla Primavera, con la quale vince il campionato nel 2011. Nella stagione 2011/2012 passa in prima squadra ed esordisce a 17 anni, il 25 agosto 2011, nella gara dei play-off di Europa League. Nell’estate del 2012, a 18 anni, passa in compartecipazione al Genoa e viene mandato in prestito al Siena debuttando e segnando il 19 agosto in Coppa Italia Debutta in Serie A il 26 agosto e termina la stagione totalizzando 8 presenze. Il 20 giugno 2013 la Roma lo ... Leggi su giornal

Ultime Notizie dalla rete : Valerio Verre Valerio Verre – Ruolo, Carriera e Statistiche Giornal Verre esubero di lusso: la strategia della Sampdoria

Valerio Verre, centrocampista della Sampdoria, è un esubero di lusso: l’Hellas Verona ci spera ancora, ha mercato e sarà ceduto Valerio Verre, dopo un’ottima stagione in Serie A con l’Hellas Verona, n ...

Hellas Verona su Verre: il commento del presidente

Maurizio Setti, presidente dell’Hellas Verona, ha commentato ai microfoni della Gazzetta dello Sport l’interesse per Valerio Verre della Sampdoria. HELLAS VERONA SU VERRE – «Difficile sbilanciarsi in ...

