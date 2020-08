Taranto, Mario Cito: 'Mi candido con l'Udc, ma non provo disagio' (Di lunedì 24 agosto 2020) Lo dichiara alla Gazzetta Mario Cito, consigliere comunale di At6, figlio di Giancarlo ex sindaco ed ex deputato di Taranto sempre sotto il simbolo della tivvú che poi divenne partito. Consigliere ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

LaGazzettaWeb : Taranto, Mario Cito: «Mi candido con l'Udc, ma non provo disagio» - alberto_parini : RT @castelliditalia: Il castello Federiciano di Roseto Capo Spulico si erge maestoso su una scogliera a picco sul mare Ionio, in posizione… - Quma_Mario : @stella7815 @emanueledimitr2 C’è una diatriba sulla precisa ubicazione del Salento, ma storicamente per identificar… - emanueledimitr2 : @Quma_Mario @stella7815 Miiiiiiii',fighiu mia ti tratti buenu'......vai alza la bandiera di Taranto e provincia....… - Maggiordomi : RT @EdTroiano: #Birra #Raffo e #Taranto, legame indissolubile 'Raffo è come la famiglia. Puoi amarla o meno ma sempre da lei tornerai' Lo s… -

Ultime Notizie dalla rete : Taranto Mario Taranto, Mario Cito: «Mi candido con l'Udc, ma non provo disagio» La Gazzetta del Mezzogiorno Taranto, Mario Cito: «Mi candido con l'Udc, ma non provo disagio»

Taranto - «Non avverto alcun disagio a candidarmi al Consiglio regionale con l’Unione di centro. Anzi, questa opportunità mi consente di sostenere il centrodestra e, in particolare, la candidatura a p ...

Semina il vento: Danilo Caputo presenta una favola di ribellione con una Greta Thunberg tarantina

Il primo film del Bari International Film Festival 2020 è Semina il vento, che ha come protagonista Yile Vianello e si prende a cuore le sorti della natura. Abbiamo incontrato il regista Danilo Caputo ...

Taranto - «Non avverto alcun disagio a candidarmi al Consiglio regionale con l’Unione di centro. Anzi, questa opportunità mi consente di sostenere il centrodestra e, in particolare, la candidatura a p ...Il primo film del Bari International Film Festival 2020 è Semina il vento, che ha come protagonista Yile Vianello e si prende a cuore le sorti della natura. Abbiamo incontrato il regista Danilo Caputo ...