Su Allegri c'è anche il PSG, ma il tecnico aspetta l'Inter e l'incontro tra Zhang e Conte: il punto (Di lunedì 24 agosto 2020) Su Massimiliano Allegri c'è anche il Paris Saint-Germain, ma il tecnico livornese aspetta l'Inter e l'esito dell'incontro tra il presidente Zhang e Conte Leggi su 90min

GiovanniToti : Più vi leggo, più mi viene voglia di andare avanti perché la nostra #Liguria per fortuna non è come voi: pessimisti… - pisto_gol : Mi dicono che Allegri sarà il nuovo tecnico dell’Inter, a 7 mln€ netti a stagione, 15 lordi. Ma se AConte non si di… - pisto_gol : UltimaOra ?? Prende quota un clamoroso ribaltone: secondo fonti interne alla società Steven Zhang starebbe cercando… - Artifex_01 : @PierinoSuperTru Flick doveva sostituire un coach scaricato da una squadra già rodatissima, ed è stato bravo a mett… - clabotta86j : Degli allenatori. Non mi immagino un barella che tiene il passo di Pjanic o Khedira, un Lautaro se resta più remiss… -