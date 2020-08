SSC Napoli annuncia: "A Castel di Sangro 4 store ufficiali e c'è anche la Coppa Italia" (Di lunedì 24 agosto 2020) La SSC Napoli è lieta di annunciare l'apertura, da oggi lunedì 24 agosto, di 4 Official store a Castel di Sangro, sede del ritiro azzurro 2020. Leggi su tuttonapoli

sscnapoli : ??La SSC Napoli è lieta di annunciare l'apertura di 4 Official Store a Castel di Sangro, sede del ritiro azzurro 202… - sscnapoli : ?? Ufficiali i rinnovi in azzurro di Di Lorenzo, Elmas e Mario Rui fino al 2025. ?? - DenaNicoue : RT @sscnapoli: ??La SSC Napoli è lieta di annunciare l'apertura di 4 Official Store a Castel di Sangro, sede del ritiro azzurro 2020. ?? http… - Davide1926___ : RT @napoli_report: Il Palazzetto dello Sport ospiterà un Official Store della SSC #Napoli, aperto dalle ore 11 alle ore 20. Sarà inoltre la… - Crazy_World44 : RT @sscnapoli: ??La SSC Napoli è lieta di annunciare l'apertura di 4 Official Store a Castel di Sangro, sede del ritiro azzurro 2020. ?? http… -