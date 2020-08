Scream, Drew Barrymore: "Ho lottato per far morire subito il mio personaggio" (Di lunedì 24 agosto 2020) Drew Barrymore ha confessato di aver lottato con Wes Craven per far morire subito il suo personaggio nell'horror di culto Scream. Drew Barrymore ha confessato di aver lottato per far morire prima possibile il suo personaggio nell'horror di culto Scream perché non voleva che la sua presenza sullo schermo fosse simile a quella delle star negli altri horror. L'attrice ha ricordato la sua partecipazione a Scream durante un'apparizione nello show First We Feast's Hot Ones, svelando alcuni retroscena: "Nel genere horror, la cosa che mi ha sempre infastidito è sapete fin dal principio che il personaggio principale sarebbe ... Leggi su movieplayer

