Ripartire da Francesco Cossiga (Di lunedì 24 agosto 2020) Se meditiamo sulla teoria che Cossiga ha costruito sulla “fine della Repubblica”, impariamo anche a ricostruire questa povera Repubblica ormai finita. All’estero, Europa compresa, ci ridono dietro con gran gusto, e i grandi italiani, quelli che ancora esistono nel gran mondo internazionale, spesso sono apostrofati con espressioni offensive, non per loro ma per i governi che oggi operano a Roma. E non c’è gran differenza tra governo e opposizione, ovviamente. Una raccolta, quindi, di incompetenti, bambini, saccenti, egualmente ripartiti tra Governo e opposizione, ma che non teme confronti. Gaffes, anche simboliche, a tutto andare: il “Piano per il Sud” presentato con l’immagine del castello di Duino, con il mare di Trieste davanti. Sarà stato contento Rainer Maria Rilke, ammesso che sappiano di chi stiamo ... Leggi su ildenaro

Se meditiamo sulla teoria che Cossiga ha costruito sulla “fine della Repubblica”, impariamo anche a ricostruire questa povera Repubblica ormai finita. All’estero, Europa compresa, ci ridono dietro con ...

