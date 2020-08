Presentazione Pirlo alla Juve: fissato l’appuntamento del neo tecnico bianconero (Di lunedì 24 agosto 2020) fissato l’appuntamento della Presentazione di Andrea Pirlo alla Juve. Ecco quando parlerà il nuovo allenatore bianconero Dopo il primo giorno passato al J Medical, dove ha incontrato anche i tifosi bianconeri, Andrea Pirlo è pronto alla Presentazione come nuovo allenatore della Juve. L’allenatore parlerà domani, 25 agosto, alle ore 15:00 dall’Allianz Stadium. Dopo la conferenza stampa tenuta come allenatore dell’Under 23, il Maestro è pronto ad incontrare nuovamente la stampa, questa volta come guida tecnica della Prima Squadra. Calcionews24.com seguirà live le parole dell’allenatore. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

