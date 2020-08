Perisic: “Contento del triplete, peccato non averlo vinto con l’Inter” (Di lunedì 24 agosto 2020) Al termine del match vinto dal Bayern, ai microfoni di Sky Sport ha parlato Ivan Perisic: “Vincere alla prima finale di Champions è bellissimo. peccato che i tifosi non c’erano, proveremo a festeggiare meglio a casa nostra. Mi dispiace non aver vinto qualcosa nei miei quattro anni all’Inter, ma ora sono felice per aver conquistato il triplete al Bayern. Ho ancora due anni di contratto con i nerazzurri, vedremo cosa succederà. Nel calcio tutto è possibile, dobbiamo parlarci e vedere”. Foto: Twitter Bayern L'articolo Perisic: “Contento del triplete, peccato non averlo vinto con l’Inter” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

WINDSONKLAUS : 1-Grande attesa per Ney e Kylian e l'eroe è Coman 2-Marquinhos come Casemiro 3-Herrera era un parametro 0 la scorsa… - morfurio : RT @EvaAProvenzano: #Perisic: 'Quando cominci a giocare a calcio sogni serate così. Ed è una vittoria alla mia prima finale in Champions. P… - bianca_caimi : RT @EvaAProvenzano: #Perisic: 'Quando cominci a giocare a calcio sogni serate così. Ed è una vittoria alla mia prima finale in Champions. P… - ferraiolia : RT @EvaAProvenzano: #Perisic: 'Quando cominci a giocare a calcio sogni serate così. Ed è una vittoria alla mia prima finale in Champions. P… - lorenzo_lollo98 : @umbertodicanito @sam26977223 @interistadoc_ @Samuel_l_l @Inter @FCBayern @ChampionsLeague Perisic ha sempre contin… -

Ultime Notizie dalla rete : Perisic “Contento