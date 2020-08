Musumeci, "Gli hotspot un delitto di Stato". Avanti tutta sulla chiusura (Di lunedì 24 agosto 2020) AGI - A luglio sono arrivati in Sicilia 7.067 migranti e ad agosto altri tremila. Numeri "impressionanti" per il governatore siciliano Nello Musumeci che tira dritto sulla sua ordinanza che dispone la chiusura degli hotspot dell'isola. Ripete più volte di essere il soggetto attuatore dell'emergenza Covid: "Tenere quelle persone in quei luoghi, in quei campi di concentramento, è un delitto. Il diritto alla salute è un diritto tutelato dalla Costituzione. Non importa se lì dentro ci sono migranti o agenti di commercio; si tratta di persone e come tali non possono stare in quelle condizioni. Ecco perché abbiamo fatto l'ordinanza: adesso il Viminale agisca". Il ministero dell'Interno dice che la competenza non è ... Leggi su agi

PaolaTavernaM5S : Qualcuno dica a #Musumeci che la gestione dell'immigrazione compete allo Stato non a lui. Piuttosto pensasse a far… - Giorgiolaporta : Grazie al Presidente #Musumeci per aver alzato la voce e chiuso gli #hotspot. Siamo sicuri che le regioni guidate d… - LegaSalvini : CORONAVIRUS E MIGRANTI, MUSUMECI: 'ADESSO BASTA, DISPONGO LO SGOMBERO DI TUTTI GLI HOTSPOT' - Agenzia_Italia : Musumeci, 'Gli hotspot un delitto di Stato'. Avanti tutta sulla chiusura - Gio_Eh_niente : @Rassegne_Italia Sigg. non è che l'ha bloccata il ministro, è Musumeci che voleva attuare un'ordinanza che non gli… -